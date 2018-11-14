网剧《Top Management》公开安孝燮、车银优、徐恩秀「三角关系」暧昧预告照
韩剧 2018年11月14日 星期三15:00 MiJimin
看剧过程中…真的真的非常羡慕女主角啊～～～！（音乐也很好听!!!）
网路剧《Top Management》（顶级经纪人）目前已播出八集，女主角徐恩秀是拥有看得见未来能力的经纪人，带领著男团「S.O.U.L」重振旗鼓，勇闯演艺圈的故事。
当中以偶像和音乐为主要题材，有著许多偶像们的幕后小故事，还有关於音乐创作的过程，都相当吸引著观众，小编个人很喜欢他们从电梯走出来，献唱给公司理事的这一幕，也太好听～：
（这一回安孝燮则是在剧里面大展音乐才能，让粉丝们看到他大弹各种乐器的模样，感觉又更加分了～！）
而在昨日，官方公开了最新剧照，是关於女主与安孝燮、车银优的互动，两位男偶像都在与经纪人的朝夕相处下，萌生了好感，安孝燮直视徐恩秀的这一幕，就是第八集最后安孝燮趁乱告白的画面。
而车银优同样对女主角抱有好感，两人过去也曾在公车上见过面，车银优用手扶著瞌睡中徐恩秀的头，真是让人太羡慕啦～！！！
这段三角关系究竟会如何发展下去呢～？《Top Management》第二段落的9~16集，将会在后天（11月16日）的23:00透过 YouTube「1theK」官方频道公开。
（图自：官方剧照／soul.starlight-IG／Studio329）
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