EXO-L要儲一套嗎？EXO帶你一卡在手！55個景點免費參觀

現在有一張卡不只讓你可以搭地鐵、公車，還可以讓你免費參觀55個首爾著名的觀光景點、暢行仁川、京畿道主要景點。
這張叫做「首爾轉轉卡」的外國人專用觀光通行證，外國遊客憑著這張卡，便可以在有效的時間內免費參觀首爾圈內55處觀光景點，包含景福宮、德壽宮、昌德宮、首爾塔、63大廈、韓屋村…等，還有韓流的中心SM MUSEUM、Running Man主題體驗館…等，除了首爾圈，在仁川、京畿道地區的主要景點也都可以使用。
而樂天世界、首爾最高樂天世界塔、首爾樂園…部分景點以及演出也享有入場折扣，就像是外國人來韓國一定要看一次的亂打秀，購票可以獲得7.5折的折扣。
首爾轉轉卡除了作為觀光通行證的功能，加值之後就可以當作是交通卡，暢遊整個韓國。而在韓國除了地鐵、巴士可以抵達機場之外，有一條直達仁川機場的快軌，購買首爾轉轉卡的遊客會獲得一張直達車票，可以選擇從機場->首爾站或者是首爾站->機場，讓你的整趟旅程靠著這一張卡就可以玩轉韓國。
如何購買？可以在網站上或者是透過APP線上購買，也可以到官方指定銷售處購買。現在推出EXO特別版，只要到明洞旅遊諮詢中心就可以購賣，當然這樣的特別版本就是售完為止，趕快行動吧。
（照片來源：Discover Seoul Pass官方Facebook）
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