EXO-L要储一套吗？EXO带你一卡在手！55个景点免费参观

现在有一张卡不只让你可以搭地铁、公车，还可以让你免费参观55个首尔著名的观光景点、畅行仁川、京畿道主要景点。
这张叫做「首尔转转卡」的外国人专用观光通行证，外国游客凭著这张卡，便可以在有效的时间内免费参观首尔圈内55处观光景点，包含景福宫、德寿宫、昌德宫、首尔塔、63大厦、韩屋村…等，还有韩流的中心SM MUSEUM、Running Man主题体验馆…等，除了首尔圈，在仁川、京畿道地区的主要景点也都可以使用。
而乐天世界、首尔最高乐天世界塔、首尔乐园…部分景点以及演出也享有入场折扣，就像是外国人来韩国一定要看一次的乱打秀，购票可以获得7.5折的折扣。
首尔转转卡除了作为观光通行证的功能，加值之后就可以当作是交通卡，畅游整个韩国。而在韩国除了地铁、巴士可以抵达机场之外，有一条直达仁川机场的快轨，购买首尔转转卡的游客会获得一张直达车票，可以选择从机场->首尔站或者是首尔站->机场，让你的整趟旅程靠著这一张卡就可以玩转韩国。
如何购买？可以在网站上或者是透过APP线上购买，也可以到官方指定销售处购买。现在推出EXO特别版，只要到明洞旅游谘询中心就可以购卖，当然这样的特别版本就是售完为止，赶快行动吧。
（照片来源：Discover Seoul Pass官方Facebook）
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