BLACKPINK 兼顾韩、日市场 12 月发首张日语正规专辑！ 《爱上变身情人》剧情、演技引人入胜 称霸电视剧话题性排行榜！ BIG HIT就防弹「原子弹T恤」和「纳粹帽」声明致歉：「无意伤害战争受害者」 「这男人的少年感真的太强啦～」殷志源其实已经41岁了！ 容易被旁边的人「同化」的防弹少年团JIMIN：哥哥怎么做我就怎么做～XD EXO-L要储一套吗？EXO带你一卡在手！55个景点免费参观 NU'EST W 回归在即 新专辑〈Wake, N〉个人概念照梦幻出炉！ 结束长达一年半的空白期 白娥娟终於要带著全新迷你专辑回归！ KAKAO FRIENDS又和品牌联手推出新产品，这次是名牌即溶咖啡－MAXIM！ 防弹少年团身陷「反日」风波，日本粉丝举动超暖心：在东京巨蛋贴出「BTS JIMIN❤」

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