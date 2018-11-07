EXO SHUO憑《笑面人》收穫音樂劇人氣獎 被問秘訣三個字的答案暖哭

雖然今年才開始涉足音樂劇界，成為音樂劇演員才短短十個月，但SUHO的努力和能力真的不容小覬。而《笑面人》也成為大贏家喔！
韓國音樂劇界的盛事「第7屆Yegreen Musical Award」日前舉行，表揚了多位的音樂劇演員，當中音樂劇《笑面人》更包攬了最佳主演男演員、最佳人氣男演員、最佳人氣女演員、最佳新人男演員獎、最佳導演、舞台藝術獎及年度音樂劇等多項大獎，有份參與的台前幕後固然開心，還有另一個群體也很開心呀～那就是EXO-L啦！因為SUHO不單有份參演劇中男主角，更是人氣獎得主喔！
他和同劇女演員閔靜雅分別獲得人氣獎，在發表感言時，他感觸甚深的說：「謝謝給了我這個獎，從去年開始進行音樂劇《The Last Kiss》和《笑面人》的練習，再到登上舞台唱歌和表演，真的感到非常孤單，每每感受到壓力，就會覺得孤單，非常感謝那些讓我知道我並不孤單的人，雖然不能一一提到，但是真的非常感謝你們。」
他又特別感謝填滿劇場坐席的觀眾們和EXO-L，並說：「從音樂劇中學到了很多，跟許多前輩合作讓我受益良多，最重要的還是學會了真心必然相通的道理，今後也會成為真正用心努力表演的音樂劇演員。」
最令人感動的是，當他被問到人氣的秘訣時，他的回答竟是：「因為我是EXO」，就是「EXO」三個字，令人更感受到SUHO不以自己居功，心心念念團隊的謙虛，真誠的心意令粉絲狂呼：「暖哭啦～」，不過在被問到將來的音樂劇規劃時，他卻說：「我得先被選上再說…自己是很想繼續演的～」，果然還是風趣的「E最逗」。
再次恭喜SUHO得獎啦～
寫手：Koala@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究