EXO SHUO凭《笑面人》收获音乐剧人气奖 被问秘诀三个字的答案暖哭

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虽然今年才开始涉足音乐剧界，成为音乐剧演员才短短十个月，但SUHO的努力和能力真的不容小觊。而《笑面人》也成为大赢家喔！

韩国音乐剧界的盛事「第7届Yegreen Musical Award」日前举行，表扬了多位的音乐剧演员，当中音乐剧《笑面人》更包揽了最佳主演男演员、最佳人气男演员、最佳人气女演员、最佳新人男演员奖、最佳导演、舞台艺术奖及年度音乐剧等多项大奖，有份参与的台前幕后固然开心，还有另一个群体也很开心呀～那就是EXO-L啦！因为SUHO不单有份参演剧中男主角，更是人气奖得主喔！



他和同剧女演员闵静雅分别获得人气奖，在发表感言时，他感触甚深的说：「谢谢给了我这个奖，从去年开始进行音乐剧《The Last Kiss》和《笑面人》的练习，再到登上舞台唱歌和表演，真的感到非常孤单，每每感受到压力，就会觉得孤单，非常感谢那些让我知道我并不孤单的人，虽然不能一一提到，但是真的非常感谢你们。」



他又特别感谢填满剧场坐席的观众们和EXO-L，并说：「从音乐剧中学到了很多，跟许多前辈合作让我受益良多，最重要的还是学会了真心必然相通的道理，今后也会成为真正用心努力表演的音乐剧演员。」



最令人感动的是，当他被问到人气的秘诀时，他的回答竟是：「因为我是EXO」，就是「EXO」三个字，令人更感受到SUHO不以自己居功，心心念念团队的谦虚，真诚的心意令粉丝狂呼：「暖哭啦～」，不过在被问到将来的音乐剧规划时，他却说：「我得先被选上再说…自己是很想继续演的～」，果然还是风趣的「E最逗」。

再次恭喜SUHO得奖啦～

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