《Swing Kids》公開最新劇照！姜炯哲導演盛讚：都敬秀就是「陸基秀」本人
電影 2018年11月6日 星期二09:01 JiaJia
將於下月（12月）上映的電影《Swing Kids》，昨日（5日）公開男主角都敬秀（EXO D.O.）劇照。變身為「踢踏舞少年」的他，讓導演表示：「他就是『陸基秀』本人。」
由都敬秀、朴慧秀等人主演的電影《Swing Kids》，確定於下月上映。該部作品描述1951年巨濟島俘虜收容所中，對舞蹈充滿熱情並聚在一起的舞團「Swing Kids」。近期公開的預告影片，大家都看了嗎？
昨日，製作方再公開新劇照。曾執導過電影《急速醜聞》（主演：車太鉉、朴寶英等）、《陽光姐妹淘》（主演：沈恩敬、姜素拉等）、《老千：神之手》（主演：T.O.P、申世景等）大熱作品的《Swing Kids》導演姜炯哲，大力讚賞飾演主角「陸基秀」的都敬秀。
姜炯哲導演表示：「若是演員都敬秀人生中有類似『命運』的東西，那就是他注定要拍攝這部電影的命運。不需要更多說明，都敬秀就是『陸基秀』本人。」
（圖片來源：電影《Swing Kids》）
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