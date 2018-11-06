《Swing Kids》公开最新剧照！姜炯哲导演盛赞：都敬秀就是「陆基秀」本人

《Swing Kids》公开最新剧照！姜炯哲导演盛赞：都敬秀就是「陆基秀」本人

电影   2018年11月6日   星期二09:01   JiaJia  

将於下月（12月）上映的电影《Swing Kids》，昨日（5日）公开男主角都敬秀（EXO D.O.）剧照。变身为「踢踏舞少年」的他，让导演表示：「他就是『陆基秀』本人。」


由都敬秀、朴慧秀等人主演的电影《Swing Kids》，确定於下月上映。该部作品描述1951年巨济岛俘虏收容所中，对舞蹈充满热情并聚在一起的舞团「Swing Kids」。近期公开的预告影片，大家都看了吗？


昨日，制作方再公开新剧照。曾执导过电影《急速丑闻》（主演：车太铉、朴宝英等）、《阳光姐妹淘》（主演：沈恩敬、姜素拉等）、《老千：神之手》（主演：T.O.P、申世景等）大热作品的《Swing Kids》导演姜炯哲，大力赞赏饰演主角「陆基秀」的都敬秀。


姜炯哲导演表示：「若是演员都敬秀人生中有类似『命运』的东西，那就是他注定要拍摄这部电影的命运。不需要更多说明，都敬秀就是『陆基秀』本人。」

（图片来源：电影《Swing Kids》）

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留言/评论
  • Siew Siew
    他是愛豆D.O., 也是演員都敬秀💛
    2小时前
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