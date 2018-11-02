玄彬、朴信惠主演的懸疑＋愛情《阿爾罕布拉宮的回憶》海報公開：最終開始了今天的魔法！
韓劇 2018年11月2日 星期五12:56 Yuan
兩版海報都很好看呢！相信很多人都很期待《阿爾罕布拉宮的回憶》這部吧？再等一個月就可以看到啦～
由朴信惠、炫彬、朴燦烈、金容琳、李詩媛、韓寶凜等人主演的tvN新劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，講述投資公司代表的男主人公劉鎮宇（玄彬 飾）來到西班牙的格拉納達出差住進了吉他手女主人公鄭希周（朴信惠 飾）所經營老舊CONTIGO旅舍，兩人捲入了奇妙事件而展開的故事。
日前公開的預告，讓許多觀眾都非常期待。而昨日公開了兩版海報，第一版他們帶著甜蜜的笑深情對視；第二版則是表情和眼神略為嚴肅，兩人海報身後的背景也不同，上面寫著：「最終開始了今天的魔法」的字樣，也讓人更期待播出。
另外，《阿爾罕布拉宮的回憶》由《秘密森林》的安吉鎬導演和《九回時間旅行》、《W-兩個世界》的宋在貞作家合作打造，將在12月1日播出。（延伸閱讀：懸疑＋愛情！玄彬、朴信惠主演tvN《阿爾罕布拉宮的回憶》再公開預告影片）
（圖：tvN）
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