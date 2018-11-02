玄彬、朴信惠主演的悬疑＋爱情《阿尔罕布拉宫的回忆》海报公开：最终开始了今天的魔法！
韩剧 2018年11月2日 星期五12:56 Yuan
两版海报都很好看呢！相信很多人都很期待《阿尔罕布拉宫的回忆》这部吧？再等一个月就可以看到啦～
由朴信惠、炫彬、朴灿烈、金容琳、李诗媛、韩宝凛等人主演的tvN新剧《阿尔罕布拉宫的回忆》，讲述投资公司代表的男主人公刘镇宇（玄彬 饰）来到西班牙的格拉纳达出差住进了吉他手女主人公郑希周（朴信惠 饰）所经营老旧CONTIGO旅舍，两人卷入了奇妙事件而展开的故事。
日前公开的预告，让许多观众都非常期待。而昨日公开了两版海报，第一版他们带著甜蜜的笑深情对视；第二版则是表情和眼神略为严肃，两人海报身后的背景也不同，上面写著：「最终开始了今天的魔法」的字样，也让人更期待播出。
另外，《阿尔罕布拉宫的回忆》由《秘密森林》的安吉镐导演和《九回时间旅行》、《W-两个世界》的宋在贞作家合作打造，将在12月1日播出。（延伸阅读：悬疑＋爱情！玄彬、朴信惠主演tvN《阿尔罕布拉宫的回忆》再公开预告影片）
（图：tvN）
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