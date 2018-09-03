朴寶劍長髮拍戲近況！ 「乞丐ZONE」意外也很帥 全昭旻為新戲變髮型 卻遭到《Running Man》哥哥們的無情嘲笑 防彈少年團BTS與朱智勛都穿這品牌 精品品牌成流行icon 百年老店雪濃湯，作為米其林美食，才9000韓圜？ 《獨孤REWIND》EXO世勳一人分飾二角！眾所皆知的打手 VS 安靜的模範生 可以被稱為「合作男神」了吧！EXO伯賢四度公開合作曲 每首都獲得熱烈迴響 《月桂樹洋服店的紳士們》簡直就是紅娘劇組！表藝珍&顯祐熱戀三個月 神話＆防彈少年團同期回歸 李玟雨和柾國重演「花美男 bromance」啦！ 《Produce 48》李佳恩爆冷落選 溫暖寫信安慰粉絲「我不會放棄、會繼續努力的」 下週一就是首播日啦！tvN新月火劇《百日的郎君》公開幕後花絮影片

再等一週！就能看到由EXO D.O.（都敬秀）、南志鉉、金善浩和韓素希主演的tvN新月火劇（週一、二播出）《百日的郎君》。看了花絮影片，感覺拍攝現場的氣氛不錯哦～

採百分之百事前製作、將於下週一（10日）首播tvN新月火劇（週一、二播出）《百日的郎君》，由EXO D.O.（都敬秀）、南志鉉、金善浩和韓素希擔任主演，是一部由王世子失蹤事件牽引出懸疑浪漫的愛情故事。在最新預告影片中，D.O.對南志鉉深情告白：「妳是我的女人，我是你的郎君。」讓劇迷相當心動。

而在幕後花絮裡，能夠看到年輕演員們的自我介紹，相當清新、有活力。









拍攝現場充滿笑聲，真的很期待電視劇播出了～

接著是演員們分別拍攝個人海報，在劇中一人分飾二角的D.O.，展現高傲又挑剔的王世子模樣，以及有點呆頭呆腦、被稱為「無用男」的純樸面貌，相當有魅力。



或許是D.O.太可愛（？）、太真摯了，南志鉉在拍攝海報時不小心笑了出來，場面相當歡樂。已經出演許多影視作品的D.O.，《百日的郎君》是他作為電視劇男主角的第一部作品，喜歡他的粉絲千萬別錯過～

（圖片、影片來源：tvN《百日的郎君》）

寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞