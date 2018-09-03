下周一就是首播日啦！tvN新月火剧《百日的郎君》公开幕后花絮影片

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再等一周！就能看到由EXO D.O.（都敬秀）、南志铉、金善浩和韩素希主演的tvN新月火剧（周一、二播出）《百日的郎君》。看了花絮影片，感觉拍摄现场的气氛不错哦～

采百分之百事前制作、将於下周一（10日）首播tvN新月火剧（周一、二播出）《百日的郎君》，由EXO D.O.（都敬秀）、南志铉、金善浩和韩素希担任主演，是一部由王世子失踪事件牵引出悬疑浪漫的爱情故事。在最新预告影片中，D.O.对南志铉深情告白：「你是我的女人，我是你的郎君。」让剧迷相当心动。

而在幕后花絮里，能够看到年轻演员们的自我介绍，相当清新、有活力。









拍摄现场充满笑声，真的很期待电视剧播出了～

接著是演员们分别拍摄个人海报，在剧中一人分饰二角的D.O.，展现高傲又挑剔的王世子模样，以及有点呆头呆脑、被称为「无用男」的纯朴面貌，相当有魅力。



或许是D.O.太可爱（？）、太真挚了，南志铉在拍摄海报时不小心笑了出来，场面相当欢乐。已经出演许多影视作品的D.O.，《百日的郎君》是他作为电视剧男主角的第一部作品，喜欢他的粉丝千万别错过～

（图片、影片来源：tvN《百日的郎君》）

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