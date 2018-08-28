[有片]電影《極智對決》名製作人尹濟均親自說明 票房致勝關鍵是？

電影《極智對決》的製作人尹濟均其實大有來頭，本身是編劇也是導演的他，知名作品包括《色即是空》《海雲臺》等，近年來更因在韓國突破千萬觀影人次的《國際市場》，也在電影界的重要獎項上大放異彩。由他來說明電影《極智對決》具備了哪些賣座條件？
《極智對決》描述在泰國發生史上最殘忍的人質綁架事件，在有限的時間內為了阻止綁架犯閔泰久（玄彬飾）繼續殺害人質，警方派出談判專家河彩允（孫藝真飾）進行一生只有一次機會的談判。由曾經製作出電影《國際市場》《喜馬拉雅》《機密同盟》《那就是我的世界》等的JK Film公司，帶給觀眾多樣化的感動。《極智對決》也是此公司的第20部作品。
影片一開頭就由尹濟均製作人對於新作品《極智對決》來說明，他說：“之前就提出希望製作以我們國家首部以談判專家為主題的談判類電影。”“電影從一開始到結束，希望讓觀眾們一直處於緊張情緒中，還擔心沒有能讓劇情展開速度快速發展的題材，於是想到了這個單字「協商」。”製作人說明了《極智對決》誕生的過程。
尹濟均更是直接指出了三個衝出好票房的關鍵點，令觀眾們非常好奇。
第一點：想要在電影一開始就營造出這種緊張感的話，就必須選擇一個架構完整的劇本。
第二點：第一次挑戰這個冷靜又極富任性的談判專家角色的孫藝真，以及展現出特別魅力的史上最壞綁匪玄彬，兩人同台飆戲引人期待。
第三點：執導整部電影的李鐘錫導演，以及能力出色的工作團隊，非常有默契合作之下所製作出的電影作品，令觀眾高度期待，團隊也都非常有自信。
《極智對決》將於9月19日在韓國正式上映，台灣則預計在10月19日與觀眾見面。
照片：華聯國際、“'협상'의 시작 영상”影片截圖
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