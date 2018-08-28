[有片]电影《极智对决》名制作人尹济均亲自说明 票房致胜关键是？

电影《极智对决》的制作人尹济均其实大有来头，本身是编剧也是导演的他，知名作品包括《色即是空》《海云台》等，近年来更因在韩国突破千万观影人次的《国际市场》，也在电影界的重要奖项上大放异彩。由他来说明电影《极智对决》具备了哪些卖座条件？
《极智对决》描述在泰国发生史上最残忍的人质绑架事件，在有限的时间内为了阻止绑架犯闵泰久（玄彬饰）继续杀害人质，警方派出谈判专家河彩允（孙艺真饰）进行一生只有一次机会的谈判。由曾经制作出电影《国际市场》《喜马拉雅》《机密同盟》《那就是我的世界》等的JK Film公司，带给观众多样化的感动。《极智对决》也是此公司的第20部作品。
影片一开头就由尹济均制作人对於新作品《极智对决》来说明，他说：“之前就提出希望制作以我们国家首部以谈判专家为主题的谈判类电影。”“电影从一开始到结束，希望让观众们一直处於紧张情绪中，还担心没有能让剧情展开速度快速发展的题材，於是想到了这个单字「协商」。”制作人说明了《极智对决》诞生的过程。
尹济均更是直接指出了三个冲出好票房的关键点，令观众们非常好奇。
第一点：想要在电影一开始就营造出这种紧张感的话，就必须选择一个架构完整的剧本。
第二点：第一次挑战这个冷静又极富任性的谈判专家角色的孙艺真，以及展现出特别魅力的史上最坏绑匪玄彬，两人同台飙戏引人期待。
第三点：执导整部电影的李钟锡导演，以及能力出色的工作团队，非常有默契合作之下所制作出的电影作品，令观众高度期待，团队也都非常有自信。
《极智对决》将於9月19日在韩国正式上映，台湾则预计在10月19日与观众见面。
照片：华联国际、“'협상'의 시작 영상”影片截图
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