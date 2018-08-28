郭東延瘋狂點讚 + 留言「勾搭」的IG網紅原本是牠呢！
明星 2018年8月28日 星期二11:00 Sani
郭東延頻頻給某IG網紅留言，還多次說要買東西給對方？！
在《我的ID是江南美人》裡飾演助教延宇英而人氣大發的郭東延，最近被網友發現居然有不為人知的另一面，在網上搭訕IG明星！ 而這位明星就是：
上次小編介紹過的獲救小奶狗「糯米糕」 XDD
糯米糕的IG開設後不到5天就有了37萬粉絲，看起來連郭東延都被它的魅力迷倒了！ 近日網友發現郭東延頻頻跑去給糯米糕留言，比如說主人PO出糯米糕眼巴巴看著炸雞的模樣：
郭東延就說：「我給糯米糕買座養雞場好不好？ 」
主人PO出糯米糕吃蘋果：
郭東延又趕來留言：「我給糯米糕買座蘋果園好不好？ 」結果主人回復：「我們家就是種果樹園的，助教大人......」
結局：郭東延搭訕失敗XDD
然而郭東延還是不死心！ 昨天在自己的IG上PO圖留言說：「不知不覺已經10集了！ 聽說今天的內容相當有趣...... 糯米糕也一起本放死守吧❤」真的太可愛啦XDD
其實糯米糕的主人透露說SBS要來拍攝糯米糕的節目了，希望郭東延也能跟這位可愛的小網紅見個面啊！
（圖源：IG@zzangjeolmi、kwakdongyeon0）
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