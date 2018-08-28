郭东延疯狂点赞 + 留言「勾搭」的IG网红原本是它呢！
明星 2018年8月28日 星期二11:00 Sani
郭东延频频给某IG网红留言，还多次说要买东西给对方？！
在《我的ID是江南美人》里饰演助教延宇英而人气大发的郭东延，最近被网友发现居然有不为人知的另一面，在网上搭讪IG明星！ 而这位明星就是：
上次小编介绍过的获救小奶狗「糯米糕」 XDD
糯米糕的IG开设后不到5天就有了37万粉丝，看起来连郭东延都被它的魅力迷倒了！ 近日网友发现郭东延频频跑去给糯米糕留言，比如说主人PO出糯米糕眼巴巴看著炸鸡的模样：
郭东延就说：「我给糯米糕买座养鸡场好不好？ 」
主人PO出糯米糕吃苹果：
郭东延又赶来留言：「我给糯米糕买座苹果园好不好？ 」结果主人回复：「我们家就是种果树园的，助教大人......」
结局：郭东延搭讪失败XDD
然而郭东延还是不死心！ 昨天在自己的IG上PO图留言说：「不知不觉已经10集了！ 听说今天的内容相当有趣...... 糯米糕也一起本放死守吧❤」真的太可爱啦XDD
其实糯米糕的主人透露说SBS要来拍摄糯米糕的节目了，希望郭东延也能跟这位可爱的小网红见个面啊！
（图源：IG@zzangjeolmi、kwakdongyeon0）
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