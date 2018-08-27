防彈少年團談及續約事宜「很快就有好消息」 下個月接受葛萊美博物館訪談！
KPOP 2018年8月27日 星期一11:50 施乃琪
應該有不少飛去首爾朝聖的 Army 還沈浸在防彈少年團演唱會的後勁中吧？雖然公演落幕，但好消息依然接連登場！
昨天（26 日）在舉行世界巡迴《Love Yourself》第二場演唱會前，防彈少年團先在蠶室綜合運動場的奧林匹克主競技場舉行發片記者會。席間他們不只深入地介紹改版專輯與整個企劃的完整概念，由於不久前出道剛滿五週年，也不免談及了大家最關注的續約事宜。
對此大哥 Jin 表示：「我們成員之間都聊了很多，和公司也進行了許多對話，」雖然尚未明講，但他給出了令人安心的暗示：「我想，應該會快地就能告訴大家好消息了吧！」
就在演唱會結束後，今天美國的葛萊美博物館閃電宣布將於 9 月 11 日，為防彈少年團舉行專屬活動《A Conversation with BTS》。
雖然至今尚未參加過葛萊美獎，但防彈少年團的表現早已多次獲得獎項相關人士關注。特別的是，這次他們並不會在活動中帶來表演，而是要與博物館的藝術總監進行一場單純深入的對談。
另一方面，隨著首爾場公演落幕，也意味著防彈少年團要開始橫掃北美、歐洲、日本等地了，希望很快就會聽說更多亞洲場次的消息囉！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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