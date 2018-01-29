《葛萊美獎》轉播樂評家盛讚防彈少年團 「希望明年能在典禮上看見他們」！
KPOP 2018年1月30日 星期二09:00 施乃琪
權威性毋庸置疑的第 60 屆《葛萊美獎》昨日登場，雖然距離韓國樂壇看似遙遠，但負責轉播的資深樂評家林珍莫對本國歌手信心十足，更點名防彈少年團是「離獎項最近的歌手」！
林珍莫於韓國時間 29 日轉播第 60 屆《葛萊美獎》時，被另一位主持人問及「韓國藝人中，距離《葛萊美獎》最近呢？」，林珍莫的答案就是「防彈少年團」。
不僅如此，林珍莫更說：「我很希望能看見防彈少年團在 2018 年拿下最佳新人獎 (Best New Artist)。」
因為防彈少年團的緣故，去年開始許多人才第一次認識所謂的「告示牌百大單曲榜」(Billboard Hot 100)、「告示牌兩百強專輯榜」(Billboard 200)⋯⋯等國際性榜單，同時也發現以純韓語歌曲仍舊有機會在國際音樂市場中獲得青睞。
作為第一組登上美國大型音樂頒獎典禮《American Music Awards》表演的團體，防彈少年團究竟會不會再創紀錄進入《葛萊美獎》殿堂呢？就讓我們拭目以待吧！
（照片來源：Big Hit Entertainment）
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