防弹少年团谈及续约事宜「很快就有好消息」　下个月接受葛莱美博物馆访谈！

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应该有不少飞去首尔朝圣的 Army 还沈浸在防弹少年团演唱会的后劲中吧？虽然公演落幕，但好消息依然接连登场！

昨天（26 日）在举行世界巡回《Love Yourself》第二场演唱会前，防弹少年团先在蚕室综合运动场的奥林匹克主竞技场举行发片记者会。席间他们不只深入地介绍改版专辑与整个企划的完整概念，由於不久前出道刚满五周年，也不免谈及了大家最关注的续约事宜。

对此大哥 Jin 表示：「我们成员之间都聊了很多，和公司也进行了许多对话，」虽然尚未明讲，但他给出了令人安心的暗示：「我想，应该会快地就能告诉大家好消息了吧！」

就在演唱会结束后，今天美国的葛莱美博物馆闪电宣布将於 9 月 11 日，为防弹少年团举行专属活动《A Conversation with BTS》。

虽然至今尚未参加过葛莱美奖，但防弹少年团的表现早已多次‎获得奖项相关人士关注。特别的是，这次他们并不会在活动中带来表演，而是要与博物馆的艺术总监进行一场单纯深入的对谈。

另一方面，随著首尔场公演落幕，也意味著防弹少年团要开始横扫北美、欧洲、日本等地了，希望很快就会听说更多亚洲场次的消息罗！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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