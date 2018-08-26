不止尹斗俊！李準基、金南俊都曾因突然入伍而無奈中斷拍攝
明星 2018年8月26日 星期日11:30 Sani
受影響的不止當事人，有時候整個劇組都跟著很無奈~
尹斗俊在本月22日突然宣佈接到了入伍通知書，將在兩天後（24日）入伍，不僅尹斗俊本人和粉絲相當驚訝，他作為男主角正在出演的tvN月火劇 《一起吃飯吧3：Begins》也跟著受到影響：
該劇原計劃一共16集，因為身為主演的尹斗俊突然要入伍，只好緊急修改劇本，提前在8月28日以14集完結。
其實類似的例子不是第一次出現了，2010年李準基原本接拍了電影《Grand Prix》和電視劇《信義》，結果拍攝電影期間接到入伍通知書，只好中途將主角換成梁東根；而《信義》 更是因此而延後製作，直到2012年才得以播出。
金南佶也是在2010年拍攝電視劇《壞男人》時突然接到入伍通知，令原計劃20集的電視劇只得縮短至17集，提前結束。
隨著兵役制度修改、最晚服役年齡從30歲改為28歲，今年內估計還有幾位藝人會突然宣佈入伍，希望大家先做好心理準備吧T^T
（圖源：tvN，Cosmopolitan，C-JeS）
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