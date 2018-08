《与神同行》「阴差3人帮」如死之前最想吃的食物是?没想到河正宇的口味这么年轻XD 最近韩饭圈超火的起名表!快给自己起个韩文名吧~ 黄致列出道 11 年终於有官方粉丝团!创团仪式《秋夜 with ChiyeuLeader》下周登场 不止尹斗俊!李准基、金南俊都曾因突然入伍而无奈中断拍摄 [有片]BTS献声教Army使用第三代阿米棒~ 记得开声音听喔! JYP练习生Showcase名单曝光!谁会是新女团成员? 恭喜 BoA 出道满 18 周年!招牌耶诞公演《BoA THE LIVE 2018 “X’mas"》公演资讯出炉啦 韩剧 本周无线、有线水木剧收视概况–直播赛事影响无线收视 出道四周年前夕传好消息 Laboum 11 月正式在日本出道! 防弹少年团最新 MV 刷新「24 小时点阅数」全球纪录!和妮姬・米娜的强强联手是怎么促成的? EXO 世勋上传纹身照 是剧透吗? 「我和本命一起比心❤」为什么最近韩国明星都比半颗心? 5大人气酱蟹店之一:平民区阿蚬洞生酱蟹,价廉味赞! NU'EST W 为《阳光先生》演唱 OST 完整版音源终於要出炉了! 帅哥的旁边也是帅哥!赖冠霖和世勋相约一起旅行;还拿到了车银优的电话号码 现场直击!防弹首尔应援看版、巴士、旗帜 小时候一起拍广告、长大后一起拍电影…超萌的金香起和帅男神郑雨盛 这个影片让人忍不住一直重播啊! 宋慧乔SNS分享新作《男朋友》剧本认证照!Block B成员P.O将饰演朴宝剑弟弟 《睡衣朋友》官方海报、预告影片公开!宋智孝、张允珠、Joy、程潇的「治愈饭店度假记」 申河均、李光洙、李絮主演电影《我的特级兄弟》於本月17日杀青!并公开宣传海报 韩国便利店有卖龙虾?GS25超豪华龙虾便当你吃过了吗? 要捕获野生东雨就要好好关注艺声的IG! 近在咫尺,走入神秘的板门店38分界线! 泰国少女cover BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》MV,高度神还原! 即使变胖也很美!具惠善、Ailee、CL......韩娱圈那些忽胖忽瘦的美人们 Wanna One: 让我们high炸这里! 帅气可爱通通来

