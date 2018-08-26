不止尹斗俊！李准基、金南俊都曾因突然入伍而无奈中断拍摄
明星 2018年8月26日 星期日11:30 Sani
受影响的不止当事人，有时候整个剧组都跟著很无奈~
尹斗俊在本月22日突然宣布接到了入伍通知书，将在两天后（24日）入伍，不仅尹斗俊本人和粉丝相当惊讶，他作为男主角正在出演的tvN月火剧 《一起吃饭吧3：Begins》也跟著受到影响：
该剧原计划一共16集，因为身为主演的尹斗俊突然要入伍，只好紧急修改剧本，提前在8月28日以14集完结。
其实类似的例子不是第一次出现了，2010年李准基原本接拍了电影《Grand Prix》和电视剧《信义》，结果拍摄电影期间接到入伍通知书，只好中途将主角换成梁东根；而《信义》 更是因此而延后制作，直到2012年才得以播出。
金南佶也是在2010年拍摄电视剧《坏男人》时突然接到入伍通知，令原计划20集的电视剧只得缩短至17集，提前结束。
随著兵役制度修改、最晚服役年龄从30岁改为28岁，今年内估计还有几位艺人会突然宣布入伍，希望大家先做好心理准备吧T^T
（图源：tvN，Cosmopolitan，C-JeS）
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