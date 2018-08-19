一張圖看懂未來3年男星入伍時間！你家本命什麼時候要去服役？

眾所周知，韓國兵役屬義務義，20歲至30歲的韓國男性公民都必須服兵役，不同的兵種服役期限也不同。 而近日，韓國修改了兵役法，將最遲入伍時間從原先的30歲提前至了28歲（周歲）。
意思就是說眾多在1989和1990年出生的藝人們就面臨最早下半年、最晚明年1月就要入伍服役。 1991年出生的藝人最晚要在明年6月前就要去當兵。
有熱心的粉絲特別整理出了明星們需要服役的年限：
89、90年生：現在~2019年1月
91年生：2019年1月~6月
92年生：2020年1月~6月
93年生：2021年1月~6月
94年生：2022年1月~6月
95年生：2023年1月~6月
96年生：2024年1月~6月
97年生：2025年1月~6月
這樣一看，SHINee的溫流（89年）、珉豪&Key（91年）；HIGHLIGHT的尹斗俊&龍俊亨（89年）、梁耀燮&李起光（90年）、孫東雲（91年）；EXO XIUMIN（90年）、SUHO（91年）等不少人氣男團將從今年下半年開始有成員要陸續入伍，也就是說粉絲們將有很長一段時間見不到心儀的愛豆團能以完整體在舞台上亮相。
而演員中李鍾碩也將面臨著服役， 與之同齡的金宇彬因為生病不知是否能免除兵役或者以替代役服役呢。
兵役對男藝人來說是一個巨大的考驗，在明星更新換代極為快速的韓國娛樂圈，2年的空白期顯得尤為漫長。 不少入伍前人氣火爆的男星服完兵役後人氣一落千丈。 不過也有像宋仲基這種服完兵役後憑藉一部《太陽的後裔》就人氣大暴漲的例子。
不管怎麼說兵役是韓國男明星的必經之路，不少愛豆入伍前後的氣質變化極大，從大男孩轉變為真男人！
「圖：TD、網路」
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