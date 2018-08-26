帥哥的旁邊也是帥哥！賴冠霖和世勳相約一起旅行；還拿到了車銀優的電話號碼
明星 2018年8月26日 星期日09:30 Sani
賴冠霖真的很受到大家的疼愛耶，圈中的前輩哥哥們都願意和他一起玩！
最近播出的Wanna One《Star Road》第18期裡，賴冠霖和黃旼炫聊起旅行的話題，黃旼炫說很想獨自一人去旅行，賴冠霖則說自己無條件要拉上朋友一起出發，還透露已經和EXO世勳約好共同旅行！
其實賴冠霖和世勳關係好這件事很多人都知道啦，去年Wanna One和EXO一起參加頒獎典禮，世勳入場的時候還特意走到賴冠霖面前跟他握手，兩個人都笑得超開心的：
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賴冠霖去年參加電臺節目《崔華靜的power time》時也有透露說，世勳向他傳授了「忙內的生存法則」：「EXO世勳哥是隊裡的忙內嘛，我也是Wanna One的忙內，所以教了我很多， 例如在隊裡要怎麼和哥哥們相處才會被哥哥們喜歡，怎麼交流哥哥們才會更理解我的想法。 還說好了一起吃飯。 」
不僅如此，賴冠霖還有著「哥哥收集者」的稱號！ GOT7的Jackson、SEVENTEEN的S.Coups、演員安宰賢都在他的人脈範圍內，這位2001年出生的弟弟真的很受照顧呢：
據說賴冠霖最近還拿到了最近主演《我的ID是江南美人》的ASTRO車銀優的電話號碼，果然帥哥們都是在在一起玩的啊~
如果真的一起出遊，希望帥哥們多拍一些照片跟粉絲們分享啊！（星星眼）
（圖源：KSD，《Star Road》節目截圖，IG@1077power、saythename_17、jacksonwang852g7，《我的ID是江南美人》劇照，Wanna One、EXO FB，網路）
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