帅哥的旁边也是帅哥！赖冠霖和世勋相约一起旅行；还拿到了车银优的电话号码
明星 2018年8月26日 星期日09:30 Sani
赖冠霖真的很受到大家的疼爱耶，圈中的前辈哥哥们都愿意和他一起玩！
最近播出的Wanna One《Star Road》第18期里，赖冠霖和黄旼炫聊起旅行的话题，黄旼炫说很想独自一人去旅行，赖冠霖则说自己无条件要拉上朋友一起出发，还透露已经和EXO世勋约好共同旅行！
其实赖冠霖和世勋关系好这件事很多人都知道啦，去年Wanna One和EXO一起参加颁奖典礼，世勋入场的时候还特意走到赖冠霖面前跟他握手，两个人都笑得超开心的：
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赖冠霖去年参加电台节目《崔华静的power time》时也有透露说，世勋向他传授了「忙内的生存法则」：「EXO世勋哥是队里的忙内嘛，我也是Wanna One的忙内，所以教了我很多， 例如在队里要怎么和哥哥们相处才会被哥哥们喜欢，怎么交流哥哥们才会更理解我的想法。 还说好了一起吃饭。 」
不仅如此，赖冠霖还有著「哥哥收集者」的称号！ GOT7的Jackson、SEVENTEEN的S.Coups、演员安宰贤都在他的人脉范围内，这位2001年出生的弟弟真的很受照顾呢：
据说赖冠霖最近还拿到了最近主演《我的ID是江南美人》的ASTRO车银优的电话号码，果然帅哥们都是在在一起玩的啊~
如果真的一起出游，希望帅哥们多拍一些照片跟粉丝们分享啊！（星星眼）
（图源：KSD，《Star Road》节目截图，IG@1077power、saythename_17、jacksonwang852g7，《我的ID是江南美人》剧照，Wanna One、EXO FB，网路）
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