成為情侶的可能性為0%！站了這些角色的CP黨們真的有苦說不出啊

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看電視劇時，小夥伴們會不會按照自己的想法給劇中人物設定Love Line呢？ 哪怕女一搭配男二，女三搭配男三，就是覺得「他們在一起感覺好配哦」！ 然而編劇總是不按照我們的思維來寫，一旦你站了他們的CP，最後一定會被編劇虐死！！！！

1.《Voice》李荷娜&金材昱

一個是有著絕對音感的員警姜勸酒（李荷娜 飾），一個是變態連環殺人案的始作俑者毛泰久（金材昱 飾），更重要的是後者還是前者的殺父仇人。 可是為什麼看劇的時候總感覺毛泰久對姜勸酒有種若有若無的情愫呢？ 面對要殺了自己的毛泰久，姜勸酒對他說：「希望下一次你的身邊站著的不是怪物而是你所愛的人，她的言語能夠沁入你心。 」

這都不算愛情的話....（當然，也有可能是在迷惑罪犯~）

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2. 《陽光先生》金敏貞&柳演錫

武神會漢城分會會長具東魅（柳演錫 飾）和Glory酒店的會長工藤陽花，兩人同是日本常駐朝鮮的間諜，雖然具東魅心儀愛信（金泰璃 飾），但是毫不妨礙具東魅和工藤陽花同框時蹦出的化學反應，有著同樣身份的他們其實也很配啊~

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3. 《當你沉睡時》丁海寅&秀智

女一號南洪珠（秀智 飾）和男三號韓宇卓（丁海寅 飾），首先從顏值上來看就很般配，不過誰讓男一號是李鍾碩呢，女一號一定會是男一號的！

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4. 《The K2》宋允兒&池昌旭

美豔夫人和帥氣保鏢，這都能寫出另外一個禁忌戀劇本來。 金在河（池昌旭 飾）是崔有真（宋潤娥 飾）雇傭的保鏢，數次拯救雇主於危難之中，哪怕沒有對方的指令。 面對這樣一個帥氣又忠心的保鏢，換做是誰都會對他產生微妙的情感吧。

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5. 《付岩洞復仇者們》李枖原&李濬榮

繼母和繼子，且年齡相差不大，瞬間就讓人想到了曹禺的經典作品《雷雨》。 秀謙（李濬榮 飾）打人後被正惠（李枖原 飾）訓斥之後的笑容，偷偷為正惠修音樂盒，找到爺爺和繼母的家人同意對付自己的親爹只為還正惠一個自由。 同為私生子，正惠對秀謙的經歷感同身受，也對這個繼子越來越上心，難怪不少觀眾看了之後都要站這對「假母子」。

「圖：各電視劇截圖」

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