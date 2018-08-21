成为情侣的可能性为0%！站了这些角色的CP党们真的有苦说不出啊

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看电视剧时，小伙伴们会不会按照自己的想法给剧中人物设定Love Line呢？ 哪怕女一搭配男二，女三搭配男三，就是觉得「他们在一起感觉好配哦」！ 然而编剧总是不按照我们的思维来写，一旦你站了他们的CP，最后一定会被编剧虐死！！！！

1.《Voice》李荷娜&金材昱

一个是有著绝对音感的员警姜劝酒（李荷娜 饰），一个是变态连环杀人案的始作俑者毛泰久（金材昱 饰），更重要的是后者还是前者的杀父仇人。 可是为什么看剧的时候总感觉毛泰久对姜劝酒有种若有若无的情愫呢？ 面对要杀了自己的毛泰久，姜劝酒对他说：「希望下一次你的身边站著的不是怪物而是你所爱的人，她的言语能够沁入你心。 」

这都不算爱情的话....（当然，也有可能是在迷惑罪犯~）

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2. 《阳光先生》金敏贞&柳演锡

武神会汉城分会会长具东魅（柳演锡 饰）和Glory酒店的会长工藤阳花，两人同是日本常驻朝鲜的间谍，虽然具东魅心仪爱信（金泰璃 饰），但是毫不妨碍具东魅和工藤阳花同框时蹦出的化学反应，有著同样身份的他们其实也很配啊~

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3. 《当你沉睡时》丁海寅&秀智

女一号南洪珠（秀智 饰）和男三号韩宇卓（丁海寅 饰），首先从颜值上来看就很般配，不过谁让男一号是李钟硕呢，女一号一定会是男一号的！

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4. 《The K2》宋允儿&池昌旭

美艳夫人和帅气保镖，这都能写出另外一个禁忌恋剧本来。 金在河（池昌旭 饰）是崔有真（宋润娥 饰）雇佣的保镖，数次拯救雇主於危难之中，哪怕没有对方的指令。 面对这样一个帅气又忠心的保镖，换做是谁都会对他产生微妙的情感吧。

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5. 《付岩洞复仇者们》李枖原&李浚荣

继母和继子，且年龄相差不大，瞬间就让人想到了曹禺的经典作品《雷雨》。 秀谦（李浚荣 饰）打人后被正惠（李枖原 饰）训斥之后的笑容，偷偷为正惠修音乐盒，找到爷爷和继母的家人同意对付自己的亲爹只为还正惠一个自由。 同为私生子，正惠对秀谦的经历感同身受，也对这个继子越来越上心，难怪不少观众看了之后都要站这对「假母子」。

「图：各电视剧截图」

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