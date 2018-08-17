《我的ID是江南美人》車銀優&林秀香&趙宇麗最新劇照，美麗和幸福能夠成正比嗎？
韓劇 2018年8月17日 星期五13:45 MiJimin
【最新劇照】也許可以，也許不行，但如果「性格扭曲」的話…可能會很危險～XD。
JTBC熱門金土劇《我的ID是江南美人》今晚將播出第七集，上一回停在姜美萊（林秀香 飾）和都炅錫（車銀優 飾）不小心被關在了門鎖壞掉的系辦裡，兩人在陰暗又狹小的空間，將會有充滿臉紅心跳的進一步發展嗎？
▼最新預告：
觀眾更讚嘆都炅錫一心向著姜美萊一人，雖然對大家都很冷漠，卻唯獨對她一個人好，那種「只有妳是特別的」對待方式，各種舉止都讓人心動啊～！
在官方最新釋出的劇照中，「江南美人」姜美萊與「天然美女」玄秀兒（趙宇麗 飾），雖然都擁有美麗的臉孔，卻各自有著不安與隱瞞眾人的過往，姜美萊為了幸福而整型，卻甩不開那自卑的性格～
而玄秀兒在同學們面前出入豪華住宅，實際上卻住在相當普通狹小的地方，努力包裝著自己，更是比任何人都渴望被愛，性格越來越扭曲的她，反而越來越不幸福…。
劇中每一位的感情也漸漸浮出檯面，各種「單戀」是否又能夠成功配對呢～？
（截圖自：官方劇照／JTBC Drama）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論