《我的ID是江南美人》车银优&林秀香&赵宇丽最新剧照，美丽和幸福能够成正比吗？
韩剧 2018年8月17日 星期五13:45 MiJimin
【最新剧照】也许可以，也许不行，但如果「性格扭曲」的话…可能会很危险～XD。
JTBC热门金土剧《我的ID是江南美人》今晚将播出第七集，上一回停在姜美莱（林秀香 饰）和都炅锡（车银优 饰）不小心被关在了门锁坏掉的系办里，两人在阴暗又狭小的空间，将会有充满脸红心跳的进一步发展吗？
▼最新预告：
观众更赞叹都炅锡一心向著姜美莱一人，虽然对大家都很冷漠，却唯独对她一个人好，那种「只有你是特别的」对待方式，各种举止都让人心动啊～！
在官方最新释出的剧照中，「江南美人」姜美莱与「天然美女」玄秀儿（赵宇丽 饰），虽然都拥有美丽的脸孔，却各自有著不安与隐瞒众人的过往，姜美莱为了幸福而整型，却甩不开那自卑的性格～
而玄秀儿在同学们面前出入豪华住宅，实际上却住在相当普通狭小的地方，努力包装著自己，更是比任何人都渴望被爱，性格越来越扭曲的她，反而越来越不幸福…。
剧中每一位的感情也渐渐浮出台面，各种「单恋」是否又能够成功配对呢～？
（截图自：官方剧照／JTBC Drama）
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