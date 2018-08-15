美知名MV導演對防彈少年團出言不遜：「他們全都整形了！ 」
明星 2018年8月15日 星期三08:45 Sani
先是講BTS「整形、塗口紅、瘋狂」，再來講「我喜歡BTS」，真的有點令人困惑......
昨晚播出的SBS節目《深夜本格演藝》報導了這件事：美國知名MV導演Joseph Kahn於8月9日在Twitter上po文說：「他們全都整形了，全都塗了口紅。 這就是瘋狂的亞洲富人的真實模樣。 」
受到大批網民指責後，Joseph Kahn又更新了一條推文，這次上傳了Motley Crue樂團帶妝的照片，說：「你們都誤會了，我愛BTS。 」
Joseph Kahn是韓裔美籍導演，曾為LADY GAGA、Britney Spears、Maroon 5等諸多大牌藝人拍攝MV，其中為Tyler Swift拍攝的《BAD BLOOD》MV曾被指抄襲2NE1的《COME BACK HOME》MV。
看來一直到昨日這番爭論都沒有停止，Joseph Kahn在Twitter上PO文表示自己雖然是韓裔但已經是美國人，不會對任何種族、政體、膚色效忠，也絕不會道歉。
對此，防彈少年團所屬社表示：「我們不會做出正式回應，將全力準備回歸。 」
防彈少年團將在24日發行重新包裝版專輯《LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’》，收錄7首新歌，還是一起欣賞和期待少年們的新作品吧！
（圖源：《深夜本格演藝》節目截圖，Twitter@Joseph Kahn，BIG HIT）
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