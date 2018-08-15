美知名MV导演对防弹少年团出言不逊：「他们全都整形了！ 」
明星 2018年8月15日 星期三08:45 Sani
先是讲BTS「整形、涂口红、疯狂」，再来讲「我喜欢BTS」，真的有点令人困惑......
昨晚播出的SBS节目《深夜本格演艺》报导了这件事：美国知名MV导演Joseph Kahn於8月9日在Twitter上po文说：「他们全都整形了，全都涂了口红。 这就是疯狂的亚洲富人的真实模样。 」
受到大批网民指责后，Joseph Kahn又更新了一条推文，这次上传了Motley Crue乐团带妆的照片，说：「你们都误会了，我爱BTS。 」
Joseph Kahn是韩裔美籍导演，曾为LADY GAGA、Britney Spears、Maroon 5等诸多大牌艺人拍摄MV，其中为Tyler Swift拍摄的《BAD BLOOD》MV曾被指抄袭2NE1的《COME BACK HOME》MV。
看来一直到昨日这番争论都没有停止，Joseph Kahn在Twitter上PO文表示自己虽然是韩裔但已经是美国人，不会对任何种族、政体、肤色效忠，也绝不会道歉。
对此，防弹少年团所属社表示：「我们不会做出正式回应，将全力准备回归。 」
防弹少年团将在24日发行重新包装版专辑《LOVE YOURSELF 结 ‘Answer’》，收录7首新歌，还是一起欣赏和期待少年们的新作品吧！
（图源：《深夜本格演艺》节目截图，Twitter@Joseph Kahn，BIG HIT）
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