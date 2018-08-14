極致唯美 vs 強烈前衛⋯⋯防彈少年團〈Love Yourself 結 “Answer”〉雙版本概念照出爐！

今天零點防彈少年團閃電釋出了最新改版專輯的概念照，迥異的風格立刻在粉絲間激發了熱烈討論，無論哪一版都很值得收藏！
再過十天防彈少年團的改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉就要發行，今天（13 日）Big Hit Entertainment 也一口氣公開了 “Yourself” 中代表 S、E 兩個字母的新專輯概念照，大相徑庭的兩種風格都一樣讓人驚艷。
▨ S 版 ▨
這款概念照密集使用了大量象徵性符號，在純粹卻壓抑的空間裡呈現出令人毛骨悚然、又忍不住感到好奇的氛圍：
Jin
Suga
J-Hope
RM
智旻
V
柾國
▨ E 版 ▨
和 S 版一樣，七位成員依然置身於封閉狹小的空間裡，但極盡夢幻柔美的調性讓每個畫面都成為截然不同的故事：
Jin
Suga
J-Hope
RM
智旻
V
柾國
每次防彈少年團開始釋出預告片或概念照，也意味著粉絲 Army 又要陷入無限想像的燒腦過程啦！最後搭配 Jin 主演的 “Epiphany” 來看，你讀懂防彈少年團想要傳達的最新訊息了嗎？
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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