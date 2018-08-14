《我的ID是江南美人》車銀優臉蛋天才+直進男，各種設定都讓人超心動啊～！
韓劇 2018年8月14日 星期二14:45 MiJimin
（雷）車銀優飾演的都炅錫真的是道地的「直進男」，小編以前就很喜歡漫畫中的男主了，結果車銀優演的版本，真的是帥度翻倍更加分了～！
JTBC熱播金土劇《我的ID是江南美人》在最新集數（ep.5、6）中，姜美萊（林秀香 飾）約都炅錫一起喝酒，兩人聊著聊著，互吐心事，解開了一直以來的誤會，關係變得更加親近。
▼喝醉的姜美萊在街上無法好好走路，發現車來的都炅錫一把抓住她，兩人瞬間靠得超近，很難不心動啊…。（背景音樂實在太好聽了～！希望趕快出OST…）
▼漸漸地姜美萊眼中的都炅錫，似乎更加帥氣，就連喝個罐裝飲料都特～別～迷～人～。（導演真的拍得很好，讚！）
▼校慶時，在情侶配對的小活動中，都炅錫馬上指名要和姜美萊配對，果敢的「直進男」人物設定，真的很男不去迷上他啊～！
▼第六集最後，兩人不小心被關在系辦裡，在這陰暗又狹小的空間，又會發生甚麼事情呢～！？
不得不說…電視劇的劇情發展，和漫畫其實很像，還原度可以說是90%以上了，但看著真人演出，還是覺得蠻精彩的，尤其是導演的拍攝手法，覺得很吸引人，忍不住想趕快看到第七集啦～！
（截圖自：JTBC Drama）
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