《我的ID是江南美人》车银优脸蛋天才+直进男，各种设定都让人超心动啊～！
韩剧 2018年8月14日 星期二14:45 MiJimin
（雷）车银优饰演的都炅锡真的是道地的「直进男」，小编以前就很喜欢漫画中的男主了，结果车银优演的版本，真的是帅度翻倍更加分了～！
JTBC热播金土剧《我的ID是江南美人》在最新集数（ep.5、6）中，姜美莱（林秀香 饰）约都炅锡一起喝酒，两人聊著聊著，互吐心事，解开了一直以来的误会，关系变得更加亲近。
▼喝醉的姜美莱在街上无法好好走路，发现车来的都炅锡一把抓住她，两人瞬间靠得超近，很难不心动啊…。（背景音乐实在太好听了～！希望赶快出OST…）
▼渐渐地姜美莱眼中的都炅锡，似乎更加帅气，就连喝个罐装饮料都特～别～迷～人～。（导演真的拍得很好，赞！）
▼校庆时，在情侣配对的小活动中，都炅锡马上指名要和姜美莱配对，果敢的「直进男」人物设定，真的很男不去迷上他啊～！
▼第六集最后，两人不小心被关在系办里，在这阴暗又狭小的空间，又会发生甚么事情呢～！？
不得不说…电视剧的剧情发展，和漫画其实很像，还原度可以说是90%以上了，但看著真人演出，还是觉得蛮精彩的，尤其是导演的拍摄手法，觉得很吸引人，忍不住想赶快看到第七集啦～！
（截图自：JTBC Drama）
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