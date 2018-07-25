回顧《金秘書為何那樣》超豪華客串陣容！原來和副會長對話的小惡魔是她聲音出演！

《金秘書為何那樣》明天就要播出結局了，除了主演陣容以外，客串的陣容也很豪華呢！大家印象最深刻的是誰呢？
由朴敘俊、朴敏英、李泰煥等人主演的《金秘書為何那樣》，改編自同名漫畫，講述「幽明集團」副會長、顏值實力兼具的男主李英俊，和在他身邊如影隨形、既當祕書又當司機、能力滿分的9年女祕書金微笑的故事，受到許多觀眾喜愛。
而目前播至第14集，也有許多演員都來客串，就一起跟小編來回顧一下這豪華的客串陣容吧！
＊朴秉恩
因為和導演合作過《今生是第一次》的朴秉恩，這次也義氣客串了，在劇中飾演社會報記者，是金秘書的相親對象。並幫助微笑尋找副會長兒時的新聞，雖然出現的時間不多，但相信許多觀眾都印象深刻吧！
＊徐孝琳
在劇中飾演朴社長的前妻，有一次看到他和別的男人走在一起，誤以為她有了新男友，但幸好還是有把這個誤會給解開。而徐孝琳日前也在IG透露在進行最後的拍攝，她和朴社長會不會復合呢？（徐孝琳也和朴敏英演過戲，大家還記得是哪一部嗎？）
＊庭沼珉＆李民基
兩人因為和導演合作《今生是第一次》而爽快答應客串。這次在劇中再度搭擋為夫妻飾演金微笑的父母，在她的回憶中現身，和小微笑一起度過一段溫馨的家庭生活，場面十分的溫馨呢！而李民基飾演的微笑爸是一位吉他手，在劇中也展顯了一段歌唱實力（雖然不少觀眾覺得年輕和現在的樣子好像有點差距XD）
＊高世元＆李水京
再來就是英俊的父母（幽明集團的會長和會長夫人）啦！高世元曾和導演合作過《沒禮貌的英愛小姐》；李水京則和導演合作過《一起吃飯吧》，而這也是李水京睽違兩年再次出演電視劇，真的非常有義氣呢！
＊金佳妍＆李世英
因為副會長和金秘書交往的事情在公司傳開，兩人飾演的是在廁所內談論金秘書是非的幽明集團職員，甚至在廁所和金智雅還有奉科長打了起來。而金佳妍也在IG發了和朴敏英的合照。
＊鄭有美
再來就是和朴敘俊在《尹食堂》結緣的鄭有美，因為這是漫畫中沒有的角色，當初公開消息時讓許多觀眾都很期待她會客串什麼角色。原來是英俊五歲就認識的朋友，沒有繼承家業，而親自經營了一家餐廳。
＊朴娜萊
雖然朴娜萊沒有在劇中出演，不過她是聲音出演啦！在第13集中，因為副會長無法和金秘書一起度過，獨自一個人度過的副會長，這時出現了一個小惡魔，並說道：「使點勁，油催下去吧！」大家有猜出這是朴娜萊的聲音嗎XD？
另外，《金秘書為何那樣》將在今明兩日播出最後兩集，還剩下最後兩集的劇情我們還要關注哪些看點呢？（延伸閱讀：《金秘書為何那樣》終演D-2，能否迎來圓滿大結局？）
（圖：IG@bn_sj2013、IG@wj_2009、IG@jessica_kimkayeon、IG@hyorim0106、tvN、MBC）
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