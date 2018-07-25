《金秘書為何那樣》終演D-2，能否迎來圓滿大結局？

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從開播開始就穩居水木檔收視冠軍的《金秘書為何那樣》離大結局僅剩下最後2集了，李副會長朴敘俊的金秘書朴敏英這對辦公室CP用他們的快速羅曼史為炎熱的夏季帶去一絲清涼， 還剩下最後兩集的劇情我們還要關注哪些看點呢？

#1 朴敘俊&朴寶英，超快羅曼史！ 圓滿大結局？

李英俊（朴敘俊 飾）和金美笑（朴敏英 飾）會迎來怎樣的結局呢？ 第14集末尾，李英俊向金美笑求婚「我要當金美笑的老公」，就在這一羅曼蒂克的瞬間，躺在床上的金爸爸卻提出了異議，反對兩人的婚事。 從甜蜜的曖昧到熱辣的戀愛，在情路上一路快速行駛的兩人卻突遭阻礙，對方還是未來的岳丈！ 金爸爸的反對會對李英俊和金美笑產生何種影響？ 他們是否能有情人終成眷屬呢？

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#2 卸下包袱的李泰煥，能否找到真正的幸福？

李成延（李泰煥 飾）終於理清了24年來被扭曲的記憶，一直堅信自己是誘拐案受害者的他後知後覺地發現弟弟英俊才是真正的受害者，過去的十數年裡成延覺得自己是世上最不幸的人，而這一切都因弟弟而起。 直到發現自己錯怪了英俊，成延為此感到羞愧和自責。 終於找回真相的成延是否能卸下心防，不再怨天尤人，找到屬於自己的幸福呢？

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#3 「輕率CP」姜其永&徐孝琳，能否復合？

除了看副會長和金秘書兩個甜死人的cp之外，辦公室裡也隱藏了很多小cp，奉科長和楊秘書、小金秘書和高貴男，一看到辦公室這群人完全笑到停不下來。而李英俊的好友兼戀愛指導朴侑植（姜其永 飾）和前妻瑞珍（徐孝琳 飾）之間剪不斷理還亂的情愫也十分吸引人。 朴侑植作為李英俊的戀愛指導，每次都是神助攻，然而一旦牽扯到自己的愛情，則每每敗下陣來。 雖然很想念前妻瑞珍，但卻每次因為「輕率」的行為讓對方誤會。 屢戰屢敗，屢敗屢戰的朴侑植最終能否重新贏回瑞珍的心呢？

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#4 黃燦盛&表藝珍，這對CP也？

這一對是否是有名集團裡的又一對辦公室CP呢？ 金智雅（表藝珍 飾）單純，善良，作為公司晚來的後輩，不小心發現了高貴男（黃燦盛 飾）只有一套西裝秘密，之後又很意外撞見了高貴男在天台上 縫縫補補，其實是一個窮小子。 心虛的高貴男每天軟硬兼施，就是希望金智雅不戳穿他的秘密。 就這樣兩人竟也產生了粉紅氛圍。 第14集，金智雅知道高貴男小氣摳門的原因是為了未來的家庭時，對他的好感漸深，再加上對方時常在工作上幫助自己，內心開始越來越偏向他。

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#5 傷痛被治癒的人們的故事

《金秘書為何那樣》通過描寫困擾了英俊、美笑和成延24年的誘拐事件來描繪每個人的內心其實都隱藏著傷痛。 前14集圍繞著人們如何克服傷痛、治癒自己展開，而剩下的2集仍延續之前的劇情，那些曾經被傷害、背負著傷痛的人，又該如何走出困境，找到自己的幸福呢？

《金秘書為何那樣》將於25、26日晚播出最後2集。

「圖：《金秘書為何那樣》」

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