回顾《金秘书为何那样》超豪华客串阵容！原来和副会长对话的小恶魔是她声音出演！

《金秘书为何那样》明天就要播出结局了，除了主演阵容以外，客串的阵容也很豪华呢！大家印象最深刻的是谁呢？
由朴叙俊、朴敏英、李泰焕等人主演的《金秘书为何那样》，改编自同名漫画，讲述「幽明集团」副会长、颜值实力兼具的男主李英俊，和在他身边如影随形、既当秘书又当司机、能力满分的9年女秘书金微笑的故事，受到许多观众喜爱。
而目前播至第14集，也有许多演员都来客串，就一起跟小编来回顾一下这豪华的客串阵容吧！
＊朴秉恩
因为和导演合作过《今生是第一次》的朴秉恩，这次也义气客串了，在剧中饰演社会报记者，是金秘书的相亲对象。并帮助微笑寻找副会长儿时的新闻，虽然出现的时间不多，但相信许多观众都印象深刻吧！
＊徐孝琳
在剧中饰演朴社长的前妻，有一次看到他和别的男人走在一起，误以为她有了新男友，但幸好还是有把这个误会给解开。而徐孝琳日前也在IG透露在进行最后的拍摄，她和朴社长会不会复合呢？（徐孝琳也和朴敏英演过戏，大家还记得是哪一部吗？）
＊庭沼珉＆李民基
两人因为和导演合作《今生是第一次》而爽快答应客串。这次在剧中再度搭挡为夫妻饰演金微笑的父母，在她的回忆中现身，和小微笑一起度过一段温馨的家庭生活，场面十分的温馨呢！而李民基饰演的微笑爸是一位吉他手，在剧中也展显了一段歌唱实力（虽然不少观众觉得年轻和现在的样子好像有点差距XD）
＊高世元＆李水京
再来就是英俊的父母（幽明集团的会长和会长夫人）啦！高世元曾和导演合作过《没礼貌的英爱小姐》；李水京则和导演合作过《一起吃饭吧》，而这也是李水京睽违两年再次出演电视剧，真的非常有义气呢！
＊金佳妍＆李世英
因为副会长和金秘书交往的事情在公司传开，两人饰演的是在厕所内谈论金秘书是非的幽明集团职员，甚至在厕所和金智雅还有奉科长打了起来。而金佳妍也在IG发了和朴敏英的合照。
＊郑有美
再来就是和朴叙俊在《尹食堂》结缘的郑有美，因为这是漫画中没有的角色，当初公开消息时让许多观众都很期待她会客串什么角色。原来是英俊五岁就认识的朋友，没有继承家业，而亲自经营了一家餐厅。
＊朴娜莱
虽然朴娜莱没有在剧中出演，不过她是声音出演啦！在第13集中，因为副会长无法和金秘书一起度过，独自一个人度过的副会长，这时出现了一个小恶魔，并说道：「使点劲，油催下去吧！」大家有猜出这是朴娜莱的声音吗XD？
另外，《金秘书为何那样》将在今明两日播出最后两集，还剩下最后两集的剧情我们还要关注哪些看点呢？（延伸阅读：《金秘书为何那样》终演D-2，能否迎来圆满大结局？）
（图：IG@bn_sj2013、IG@wj_2009、IG@jessica_kimkayeon、IG@hyorim0106、tvN、MBC）
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