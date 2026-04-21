庭沼珉&金曜漢合作奇幻史劇《正月十七》！演繹朝鮮版天才少女重生復仇羅曼史

根據 21 日廣播界消息，庭沼珉確定搭檔金曜漢合作全新奇幻大作《正月十七》。 這不僅是庭沼珉繼《還魂》後時隔 4 年強勢回歸古裝領域，更是金曜漢出道以來首部史劇作品。

《正月十七》描述在遭遇滅門之禍、被奪走一切後，重回過去的朝鮮時代女子「許雪熙」，為了復仇而展開悽慘奮鬥的故事。 庭沼珉飾演從小被譽為天才，為了找回失去的一切而孤軍奮鬥的「許雪熙」。 金曜漢則飾演與世界完全斷絕聯繫、生活在圍牆內的神秘男子「李賢」。



該劇並非泛泛之輩，其劇本由金恩宥編劇執筆，早在 2023 年便奪下「第二屆 KT Studio Genie 系列劇本徵選」最高榮譽大賞。這是庭沼珉繼 2022 年 tvN《還魂》後，時隔 4 年再次選擇奇幻史劇。 金曜漢則是出道後首度出演史劇。

更讓影迷放心的是，本作由曾執導《和我老公結婚吧》、《春日狂熱》的人氣導演朴元國操刀。 朴導最擅長處理「重生」與「復仇」題材，這次轉戰朝鮮時代，如何將復仇快感與唯美史劇結合，已成為業界焦點。 《正月十七》預計於今年內正式開機投入拍攝，並計劃於 2027 年隆重播出。

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