《認哥》「臉蛋天才」車銀優視自己「肉肉的屁股」為缺陷…卻曾經救了他一命？
綜藝 2018年7月24日 星期二12:54 JiaJia
見到這麼帥的男嘉賓…哥哥們不像之前一樣，反而一直讚嘆車銀優的外貌！他也在節目裡透露自己的缺陷──有著肉肉的屁股，但也因為這樣曾經救了他一命，究竟是怎麼一回事呢？
林秀香與車銀優主演的JTBC新金土劇（週五、六播出）《我的ID是江南美人》，將於本週五（27日）首播，上週六（21日）一同出擊《認識的哥哥》。
車銀優被問到「長得帥有什麼好處」，他分享了自己去餐廳的時候，苦惱著兩道菜之中究竟要選哪一到菜。結果餐廳老闆娘跟他說選其中一道，另一道當作免費的送他吃，讓哥哥們相當羨慕。有著出眾外貌和頭腦的車銀優，還透露自己曾經的夢想，比如檢察官、法官，感覺不管做什麼都會成功阿～
車銀優還加入了金希澈、閔庚勳和林秀香，成為「四角關係」。有趣的是，車銀優對林秀香說：「庚勳他不行…」、「庚勳他…很可愛啊～」情況瞬間變成「爭奪閔庚勳的金希澈和車銀優」，讓哥哥們津津有味。
車銀優和林秀香還來了「大型劇透」。關於新劇《我的ID是江南美人》的故事大綱…當然就是獲得「New Face」後展開的新人生啦！
車銀優出演節目前有個習慣，就是會對MC們做徹底的了解。還有好多資訊是網路上沒有辦法搜尋到的資料，讓人相當驚奇。
在「猜猜我)環節，車銀優表示自己有個缺陷，但也因為如此，曾經救了他一命。哥哥們來了靈感，覺得銀優的屁屁屬於比較有肉的那一型，順著這方向競答。答案出爐，原來是銀優在拍攝組合ASTRO的MV、從高處往下跳時，鐵釘插進去屁股裡了！流著血的銀優趕快去醫院，醫生告訴他：「幸虧你的屁股比較有肉，才沒出大事。」肉肉的屁股救了銀優一命啊～
（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）
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