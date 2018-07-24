《认哥》「脸蛋天才」车银优视自己「肉肉的屁股」为缺陷…却曾经救了他一命？
综艺 2018年7月24日 星期二12:54 JiaJia
见到这么帅的男嘉宾…哥哥们不像之前一样，反而一直赞叹车银优的外貌！他也在节目里透露自己的缺陷――有著肉肉的屁股，但也因为这样曾经救了他一命，究竟是怎么一回事呢？
林秀香与车银优主演的JTBC新金土剧（周五、六播出）《我的ID是江南美人》，将於本周五（27日）首播，上周六（21日）一同出击《认识的哥哥》。
车银优被问到「长得帅有什么好处」，他分享了自己去餐厅的时候，苦恼著两道菜之中究竟要选哪一到菜。结果餐厅老板娘跟他说选其中一道，另一道当作免费的送他吃，让哥哥们相当羡慕。有著出众外貌和头脑的车银优，还透露自己曾经的梦想，比如检察官、法官，感觉不管做什么都会成功阿～
车银优还加入了金希澈、闵庚勋和林秀香，成为「四角关系」。有趣的是，车银优对林秀香说：「庚勋他不行…」、「庚勋他…很可爱啊～」情况瞬间变成「争夺闵庚勋的金希澈和车银优」，让哥哥们津津有味。
车银优和林秀香还来了「大型剧透」。关於新剧《我的ID是江南美人》的故事大纲…当然就是获得「New Face」后展开的新人生啦！
车银优出演节目前有个习惯，就是会对MC们做彻底的了解。还有好多资讯是网路上没有办法搜寻到的资料，让人相当惊奇。
在「猜猜我)环节，车银优表示自己有个缺陷，但也因为如此，曾经救了他一命。哥哥们来了灵感，觉得银优的屁屁属於比较有肉的那一型，顺著这方向竞答。答案出炉，原来是银优在拍摄组合ASTRO的MV、从高处往下跳时，铁钉插进去屁股里了！流著血的银优赶快去医院，医生告诉他：「幸亏你的屁股比较有肉，才没出大事。」肉肉的屁股救了银优一命啊～
（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）
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