勝利在《演藝通信》談到太陽打了電話給他！還爆料閔孝琳每週都會去面會太陽！
明星 2018年7月24日 星期二13:27 Yuan
雖然說著打給我，還不如打電話給嫂子，但勝利明明就很開心啊～
BIGBANG勝利睽違五年發行首張SOLO正規專輯《The Great Seungri》，昨日播出的《演藝通信》中，公開了對勝利的專訪。
主持人朴瑟琪問道：「為什麼時隔五年才推出專輯？」勝利也表示：「我的計畫總是不在YG的計畫裡面，總是意外地進行起來，現在我也習慣了。這次花了快一年的時間準備，會長從來沒有像這次這麼樣的干涉專輯活動，從我的髮型、衣服、妝容等等，所有都一一確認。」
後來，主持人朴瑟琪說：「成員哥哥們都在服役中，跟太陽的通話成為了熱門話題。」勝利回答：「因為訓練成績高分，得到了打電話的獎勵，用部隊的電話給我打電話了。那時候我還在拍攝中，接了電話他就說想念我、愛我，所以我就跟他說了，有時間打電話給我，還不如打電話給嫂子，然後我聽說嫂子每週都會去面會。」
勝利近日陸續音樂節目為新曲《1, 2, 3!》和《WHERE R U FROM》做宣傳，22日出演《人氣歌謠》時，後輩Apink、SEVENTEEN、TWICE、GFRIEND、gu9udan SeMiNa都送上了簽名專輯，還一起合照了！
另外，在昨日勝利還公開了與東方神起鄭允浩的合照，並寫下：「偶然的遇見瑜鹵允浩哥，與TVXQ在相同企劃社avex前輩、光州前輩，也對SOLO活動給予了應援，無論何時都很溫暖。」之後出演的綜藝節目和演唱會也令人期待！
（圖：YG、MBC、IG@seungriseyo）
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