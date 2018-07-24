胜利在《演艺通信》谈到太阳打了电话给他！还爆料闵孝琳每周都会去面会太阳！
明星 2018年7月24日 星期二13:27 Yuan
虽然说著打给我，还不如打电话给嫂子，但胜利明明就很开心啊～
BIGBANG胜利睽违五年发行首张SOLO正规专辑《The Great Seungri》，昨日播出的《演艺通信》中，公开了对胜利的专访。
主持人朴瑟琪问道：「为什么时隔五年才推出专辑？」胜利也表示：「我的计画总是不在YG的计画里面，总是意外地进行起来，现在我也习惯了。这次花了快一年的时间准备，会长从来没有像这次这么样的干涉专辑活动，从我的发型、衣服、妆容等等，所有都一一确认。」
后来，主持人朴瑟琪说：「成员哥哥们都在服役中，跟太阳的通话成为了热门话题。」胜利回答：「因为训练成绩高分，得到了打电话的奖励，用部队的电话给我打电话了。那时候我还在拍摄中，接了电话他就说想念我、爱我，所以我就跟他说了，有时间打电话给我，还不如打电话给嫂子，然后我听说嫂子每周都会去面会。」
胜利近日陆续音乐节目为新曲《1, 2, 3!》和《WHERE R U FROM》做宣传，22日出演《人气歌谣》时，后辈Apink、SEVENTEEN、TWICE、GFRIEND、gu9udan SeMiNa都送上了签名专辑，还一起合照了！
另外，在昨日胜利还公开了与东方神起郑允浩的合照，并写下：「偶然的遇见瑜卤允浩哥，与TVXQ在相同企划社avex前辈、光州前辈，也对SOLO活动给予了应援，无论何时都很温暖。」之后出演的综艺节目和演唱会也令人期待！
（图：YG、MBC、IG@seungriseyo）
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