林秀香、車銀優主演《我的ID是江南美人》公開長預告！本週五晚間首播哦～

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JTBC新金土劇（週五、六播出）《我的ID是江南美人》改編自同名網漫，由林秀香、車銀優等人主演。最新預告影片分為女主角版與男主角版，有大學生活的憧憬與青澀，也有各自家庭的故事…

《我的ID是江南美人》由林秀香、車銀優、趙宇麗和郭東延等人主演，描述從小因為長相醜陋而備受欺凌的女主角姜未來通過整形手術，以為可以過上新生活，卻在進入大學後經歷了與夢想不同的挫敗，並在過程中找到真愛。

在女主角版的預告裡，姜未來（林秀香 飾）從小到大因為醜陋的外表而自卑不已，讓人看了心酸。於是她動了整形手術，並期望在大學展開新生活。但流言總是跟著她，連親生爸爸都認不出她來，讓她覺得相當挫敗。沒想到，系上的人氣男神都慶錫（車銀優 飾）認出她是誰了！還有意無意的幫助姜未來，最後那一踢可真是痛快人心啊～

在男主角版的預告裡，從小到大都是完美的都慶錫（車銀優 飾），接收來自各界羨慕的眼光。面對系上的漂亮女孩玄秀雅（趙宇麗 飾）的主動殷勤，他不動於衷，反而常常與姜未來（林秀香 飾）互動。在偶然的機會下，都慶錫看到姜未來正在與一位女士交談，沒想到那是他當作已經死去的媽媽…影片末端，還能看到都慶錫與姜未來越走越近，但化學系助教延宇英（郭東延 飾）的出現，又會為未來的大學生活帶來什麼波瀾呢？

（圖片、影片來源：JTBC《我的ID是江南美人》）

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