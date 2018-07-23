林秀香、车银优主演《我的ID是江南美人》公开长预告！本周五晚间首播哦～
韩剧 2018年7月23日 星期一09:45 JiaJia
JTBC新金土剧（周五、六播出）《我的ID是江南美人》改编自同名网漫，由林秀香、车银优等人主演。最新预告影片分为女主角版与男主角版，有大学生活的憧憬与青涩，也有各自家庭的故事…
《我的ID是江南美人》由林秀香、车银优、赵宇丽和郭东延等人主演，描述从小因为长相丑陋而备受欺凌的女主角姜未来通过整形手术，以为可以过上新生活，却在进入大学后经历了与梦想不同的挫败，并在过程中找到真爱。
在女主角版的预告里，姜未来（林秀香 饰）从小到大因为丑陋的外表而自卑不已，让人看了心酸。於是她动了整形手术，并期望在大学展开新生活。但流言总是跟著她，连亲生爸爸都认不出她来，让她觉得相当挫败。没想到，系上的人气男神都庆锡（车银优 饰）认出她是谁了！还有意无意的帮助姜未来，最后那一踢可真是痛快人心啊～
在男主角版的预告里，从小到大都是完美的都庆锡（车银优 饰），接收来自各界羡慕的眼光。面对系上的漂亮女孩玄秀雅（赵宇丽 饰）的主动殷勤，他不动於衷，反而常常与姜未来（林秀香 饰）互动。在偶然的机会下，都庆锡看到姜未来正在与一位女士交谈，没想到那是他当作已经死去的妈妈…影片末端，还能看到都庆锡与姜未来越走越近，但化学系助教延宇英（郭东延 饰）的出现，又会为未来的大学生活带来什么波澜呢？
（图片、影片来源：JTBC《我的ID是江南美人》）
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