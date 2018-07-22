TWICE最新雜誌封面寫真公開！ 全體美成仙女，幕後小故事也超有趣的~
畫報 2018年7月22日 星期日10:00 Sani
近日TWICE攜新歌《Dance The Night Away》火熱回歸，還拍攝了一組雜誌封面寫真，每一位成員都超級美啊！
TWICE為時尚雜誌《Marie Claire》8月號拍攝的這組照片，大家穿著優雅的長裙，完全是女神級視覺效果：
志孝、MOMO和SANA依偎在一起，仿佛一副畫一般：
娜璉和MINA笑得好開心，粉粉嫩嫩的裙子好像小公主一樣：
子瑜和定延則展現出了偏向「冷美人」的氣質：
忙內LINE多賢和彩瑛好可愛哦！
採訪中，大家聊到了專輯製作期間的各種幕後故事：MOMO和MINA第一次嘗試作詞；，志孝在拍攝MV時曬黑好多，獨留一根內衣帶的面積是白的，後來為了均勻膚色還特地做了美黑XD
聊到這次新歌的舞蹈，子瑜和娜璉說：「之前的舞主要是手部動作，這次加了很多腿的動作，跳得好開心。 」其實之前上節目還有提到這次的舞有減肥功效，因為真的強度超大！ TWICE繼續加油啊~
來看全體曬黑獨留多賢白到發光的現場（誤）XDD
（圖源：《Marie Claire》）
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