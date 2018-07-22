TWICE最新杂志封面写真公开！ 全体美成仙女，幕后小故事也超有趣的~

TWICE最新杂志封面写真公开！ 全体美成仙女，幕后小故事也超有趣的~

画报   2018年7月22日   星期日10:00   Sani  

近日TWICE携新歌《Dance The Night Away》火热回归，还拍摄了一组杂志封面写真，每一位成员都超级美啊！

TWICE为时尚杂志《Marie Claire》8月号拍摄的这组照片，大家穿著优雅的长裙，完全是女神级视觉效果：

志孝、MOMO和SANA依偎在一起，仿佛一副画一般：

娜琏和MINA笑得好开心，粉粉嫩嫩的裙子好像小公主一样：

子瑜和定延则展现出了偏向「冷美人」的气质：

忙内LINE多贤和彩瑛好可爱哦！

采访中，大家聊到了专辑制作期间的各种幕后故事：MOMO和MINA第一次尝试作词；，志孝在拍摄MV时晒黑好多，独留一根内衣带的面积是白的，后来为了均匀肤色还特地做了美黑XD

聊到这次新歌的舞蹈，子瑜和娜琏说：「之前的舞主要是手部动作，这次加了很多腿的动作，跳得好开心。 」其实之前上节目还有提到这次的舞有减肥功效，因为真的强度超大！ TWICE继续加油啊~

来看全体晒黑独留多贤白到发光的现场（误）XDD

（图源：《Marie Claire》）

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留言/评论
  • Liu Pei Wen
    第一眼看到子瑜 😍😍 超正
    2018年7月22日 11:00
  • 桓宇
    漂亮的孩子旁邊還是漂亮的孩子
    20小时前
  • Jin Hsieh
    多賢跟彩英不是忙內line…
    2018年7月22日 10:49
  • 李新平
    張揚
    2018年7月22日 13:31
  • Mazza Fung
    Yeung Yeung Ng
    2018年7月22日 11:45
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