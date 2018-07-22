TWICE最新杂志封面写真公开！ 全体美成仙女，幕后小故事也超有趣的~
画报 2018年7月22日 星期日10:00 Sani
近日TWICE携新歌《Dance The Night Away》火热回归，还拍摄了一组杂志封面写真，每一位成员都超级美啊！
TWICE为时尚杂志《Marie Claire》8月号拍摄的这组照片，大家穿著优雅的长裙，完全是女神级视觉效果：
志孝、MOMO和SANA依偎在一起，仿佛一副画一般：
娜琏和MINA笑得好开心，粉粉嫩嫩的裙子好像小公主一样：
子瑜和定延则展现出了偏向「冷美人」的气质：
忙内LINE多贤和彩瑛好可爱哦！
采访中，大家聊到了专辑制作期间的各种幕后故事：MOMO和MINA第一次尝试作词；，志孝在拍摄MV时晒黑好多，独留一根内衣带的面积是白的，后来为了均匀肤色还特地做了美黑XD
聊到这次新歌的舞蹈，子瑜和娜琏说：「之前的舞主要是手部动作，这次加了很多腿的动作，跳得好开心。 」其实之前上节目还有提到这次的舞有减肥功效，因为真的强度超大！ TWICE继续加油啊~
来看全体晒黑独留多贤白到发光的现场（误）XDD
（图源：《Marie Claire》）
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留言/评论
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第一眼看到子瑜 😍😍 超正
2018年7月22日 11:00
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多賢跟彩英不是忙內line…
2018年7月22日 10:49
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Yeung Yeung Ng
2018年7月22日 11:45