TWICE《Dance The Night Away》舞太難：定延無奈請私教，志效誇它能減肥！
明星 2018年7月21日 星期六11:30 Sani
TWICE這次的新歌《Dance The Night Away》也很洗腦耶！ 不僅旋律讓人過耳難忘，舞蹈的難度也相當大，不過成員們可是為此付出了不少辛苦！
TWICE本月9日發行新專輯《Summer Nights》，主打歌《Dance The Night Away》，接連一周都霸佔音源榜榜首，真的超強啦~
不過從現場版裡看得出，這首歌的舞蹈真的強度超大，動作速度和幅度都不是一般的！ 近日TWICE出演《Section TV》時，MC也提到編舞比往常更激烈，惹得成員們忍不住感謝MC，簡直是說出了大家的心裡話XDD
定延還說：「因為我跟不上舞蹈，甚至還從舞蹈老師那邊申請了個人課程。 」
志效也說：「對減肥的人非常推薦這首歌！ 因為太累，連食欲都會降低。 」
不過當製作組送上美食時大家都吃得很開心，這時成員們又換了一個說法！ MOMO說：「跳這首歌是不能節食的！ 在舞台上暈倒怎麼行！ 」 娜璉也說：「我們不管多辛苦的行程，3年來我們一次也沒有暈倒過。 」好啦都是你們有道理XDD
最後奉上練習室版，真的單是看舞姿就感覺眼花繚亂了啊：
（圖源：《Section TV》節目截圖）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
第一天吃西瓜.第二天轉圈圈.第三天吃冰塊..有哪個女團像妳們一樣如此沒有形象包袱?自然.可愛.真實.誠實.謙虛!! ONCE會一直陪伴妳們走下去!!
2小時前
-
-