【電視劇《四子》風波回顧】導演「跑路」、製片方拖欠薪水、朴海鎮自掏腰包補貼工作人員

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從去年盼到今年的《四子》除了偶爾公開一些劇照，就是不時爆出讓人擔心的消息，近日更傳出導演「潛逃」、拒絕聯絡，而且製片方拖欠薪水長達3個月？！

《四子》是一部100%先拍後播的推理浪漫劇，講的是男主角在人類中間尋找希望之答案的故事。 去年5月開始陸續公開演員人選，其中朴海鎮一人分飾四角、最先敲定出演，隨後NANA、郭時陽、景收真、NU’EST成員REN也陸續加盟，初始陣容相當令人看好。



然而去年9月，SBS表示拒播：「因為各種原因決定不考慮播出《四子》」，同時原定的導演吳振碩也決定離開，片方在10月宣佈由《來自星星的你》導演張太侑接手。

去年11月，主演之一景收真突然宣佈辭演，給出的原因是：劇本變動導致景收性格轉變過大，劇中與朴海鎮的愛情線也被換掉。



到了今年依然顯示出種種不順利。 原定去年下旬開始的拍攝拖到今年1月才開機，原計劃一共16集，但4個月期間卻只拍了4集。 最近甚至發生導演 「潛逃」事件，從5月10日至今已經有2個月未開機了。



其實張太侑導演在《來自星星的你》之後就去中國大陸發展，這部劇是他暌違4年回歸韓國小熒幕的復出之作，壓力可想而知。 而張導演與外資製片商Victory最大的矛盾就是對方未支付導演費用，為了維持拍攝不被中斷，張太侑和主演朴海鎮甚至自掏腰包支付了一部分工作人員的工資。 持續的矛盾最終引發極度的精神不安，張導演住院治療1周後於6月26日失聯，據好友透露是轉到某祈禱院進行休養。



隨後，導演和製片方展開了激烈的攻防戰：

7月10日製片方發佈聲明，指責導演的各種要求嚴重超出預算，還在5月8日要求換編劇並威脅退出，同時表示已經支付數十億製作費給演員和工作人員。

7月11日導演發佈聲明反擊，強調劇組停擺完全是因為製片方拖欠薪酬。 張導演說，製片方只支付了演員的薪酬，卻沒有支付攝影、武術、特效、剪輯等方面的工作人員，導演自己出錢為攝影組墊付了3個月的薪水。 更指出製作組干涉劇本創作，令編劇不與導演溝通、單方面創作劇本，導致劇本走向混亂。 導演在5月向製片方索要拖欠的酬勞3次之多，卻一直沒有得到答覆。



7月12日，製片方再次發聲明反駁，重新將責任推給導演。聲明稱，導演從1月到5月只完成了預計拍攝進度的25%，卻花掉了總預算的65%，還私自找來其他作家，最終在6月18日斷絕聯絡才導致劇組癱瘓。

這個劇的是是非非真的太多了...... 心疼參與到這個劇的演員和工作人員們，真的希望能快點解決這些矛盾啊！

（圖源：KSD）

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