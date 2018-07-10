朴海鎮新作《四子》拍攝中斷 導演住院後失聯

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由朴海鎮主演，《來自星星的你》的張太侑導演掌鏡的電視劇《四子》被爆全面中斷拍攝，導演更是因神經衰弱入院後失聯。

據韓媒《The Fact》報道，張太侑在《四子》拍攝期間一直與製片方存在矛盾，最後引發極度的精神不安，住進了位於京畿道的某醫院，接受了1周的治療。 然而6月26日，他在醫院裡給幾名導演組工作人員發了幾張照片後就失去了聯繫。 但據其身邊的好友透露，張太侑現在正在一家祈禱院休養，斷絕了和劇組的所有聯繫。

《四子》是一部100%先拍後播的電視劇，今年1月正式開機，原計劃為16集，但4個月期間卻只拍了4集，而現在又全面中斷，從5月10日之後已經有2個月未開機了。

SBS電視劇局出身的張太侑PD憑藉一部《來自星星的你》人氣大熱，後來前往中國發展事業，而《四子》則是他暌違4年回歸韓國國內小熒幕的復出作。 有熟悉他的業界人士透露：「這是張導進軍中國市場之後的首部國內復出作，自然壓力不小。 雖然遇到了多重困難，但他還是希望能夠盡善盡美，因為比起金錢，更牽扯到了自尊心和名聲，一個月之前他還是充滿激情，現在卻突然說要放棄，讓人很震驚。 」

據片商透露，張太侑和外資製片商Victory公司最大的矛盾就是對方未支付導演費用，而為了開拍期間不至於被迫中斷拍攝，張太侑甚至自掏腰包支付了一部分導演組工作人員的工資。 有劇組工作人員爆料：「拍攝中斷之後，有製片方的人來找張導演，還恐嚇他，他因為極度的精神不安才在半個月前住院治療。 現在連我也聯繫不到導演，攝影、燈光、編輯等導演組的幾位工作人員也未拿到工資。 」

「圖：網路」

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