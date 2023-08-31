《全國死刑公投》民意真能主導一切嗎〜朴海鎮與林智妍將聯手與「狗面具」幕後黑手鬥智（EP.1-3）

[有雷]每週四才更新一集的《全國死刑公投》目前僅播出到第三集，即將公開新集數的今日趕緊為大家整理前面三集的劇情。戴著可愛的狗狗面具，卻發動全國人民對於一些有著特殊犯行的人進行投票，用輿論的力量行使所謂的正義。警方也將從各領域努力揭開他的真面目。

以下為防雷線



劇情一開始就直擊8年前大雨天的殺人事件，身為警察的金武燦（朴海鎮飾）追逐著怒氣沖沖的權皙妵（朴誠雄飾），金武燦看起來與權皙妵感情不錯，雖擔心但仍阻止不了權皙妵刺殺一位男子多達13刀。原來權皙妵是一位法律專家，但為了愛女而進行復仇，他犯行後也自首而入監服刑，身邊所有受刑人都尊稱他為「權教授」。



金武燦是廣搜隊出了名的不服從程序而我行我素的警察，不過他仍然有著正義熱血的特色，帶領著團隊在第一時間衝到現場想要逮捕惡人。另外同為警察但善於透過網路偵查辦案的朱玄（林智妍飾）也是長官眼中的問題人物，偶爾會做出不按牌理出牌的舉動，但對於細節線索絕不錯過。這樣的她因發現了電腦中一段可疑的影片，而開始與廣搜隊合作。



警方逮捕了一位涉嫌以兒童性侵影片而賺取暴利的男子裴基哲，他不但對妻子家暴，更僅僅入獄1年多即被釋放。此時全國人民竟同時收到一封簡訊，請大家投票認為這個人該不該被處以死刑？許多人出於好奇也就按了投票案件，沒想到希望他被處死的人超過80％，不久後警方卻發現了裴基哲的遺體，發動這個公投的人，更戴著可愛的狗狗面具在網路上出現，還公開了裴基哲臨終前的影像，認為自己在替天行道，群眾嘩然。



警方開始調查訊息的發送來源，而朱玄在電腦中卻發現了被傳入一段狗面具的非公開影片，於是她告知金武燦，也正式開始攜手找出這影片的拍攝地點。沒想到沒多久後，狗面具又再度發動公投，這次對象是一位時常以害死丈夫或弄傷小孩來騙取保險金的女性，法律無法定罪，但全民公投仍希望她被處以死刑，於是歹徒便在她的座車內放置炸彈，並實時監控連線，隨時打算引爆。



狗面具歹徒再度得逞，該名女子也同樣命喪黃泉，金武燦也在爆破現場而幸運逃過一劫，但警方開始擬定對策，朱玄也深入險境潛入有可能為影片拍攝地點的建築物中查看，沒想到這看起來像是權教授的家，有著他以及女兒的圖畫，牆面上卻大大的寫著「第13刀錯了」，讓金武燦與朱玄相當驚訝，到獄中要求與權教授會面，權教授也證實自己第13刀的痕跡與歹徒殺害女兒時的刀痕不同。



狗面具的背後到底是誰？還在建物中襲擊了朱玄，但卻讓他幸運從金武燦手中逃脫！學校老師的行為也很詭異應該是共犯！期待今日的第4集播出。



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