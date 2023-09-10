朴海鎮人氣回升黑歷史再被提！自曝從小家境清寒，高中就被迫工作

隨著《全國死刑公投》的熱播，朴海鎮人氣逐漸回升。

朴海鎮從出道開始就憑藉帥氣的外型備受關注，從《家有七公主》到《來自星星的你》，再到《壞傢伙們》，人氣一路攀升。 但在他事業上升期時卻連續三年無戲可拍，深陷醜聞中，直到2020年復出再拍戲，人氣早已大不如前。



2017年朴海鎮被爆出曾經做過牛郎。 原因就是一張照片，照片中他和幾個男子站在一起，並繫著同款腰帶。而照片上有個男人名叫高英泰，是韓國前總統朴瑾惠的閨蜜崔順實交往密切的人。 因高英泰曾經在牛郎店工作過，大眾很容易就聯想到：朴海鎮和高英泰挨得那麼近，是不是說明他也在那家牛郎店工作過？朴海鎮的形象受到很大的衝擊，雖然多次回應，但依舊沒能抵擋住流言蜚語，朴海鎮的事業也一路跌到谷底。廣大民眾們當年一致認為朴海鎮的解釋牽強附會。

<일베의 정보력> 강남 호스트바 시절의 고영태. 맨 왼쪽 인물이 고영태, 그리고 왼쪽으로부터 세 번째 인물이 배우 박해진. pic.twitter.com/Gd2vDYNlbn — A4 물고 뜯고 찢고 씹고 (@4ranghanza) January 26, 2017

其實朴海鎮隱藏著一個令人驚訝的過往，那就是他家境貧寒。他回憶起的第一個家是一個簡陋的單間，甚至他從小父母就沒有穩定的收入，他度過了沒有合適監護人的童年時光。據韓媒報導稱直到成年之前，朴海鎮的監護人甚至換了整整三次。 高中畢業後為了維持生計，他在服裝店和膠帶工廠打工。 在這個過程中，朴海鎮表示他感到了巨大的情感不安。 此外，朴海鎮在出道前因強迫症、抑鬱症等精神疾病而被豁免兵役。 當時因家庭不和而長期患有抑鬱症的事實也被揭示出來。 朴海鎮還表示當時患有肺部疾病，病情加重。 但是由於朴海鎮被免除兵役時正是被拍攝到「問題皮帶」的那年，由此引發了很多質疑和爭議。

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