《四子》張太侑導演回應！工作人員沒有拿到薪資，製作公司單方面刪掉特效核心部分！

《四子》的製作亮紅燈，張太侑導演今日也在自己的IG上發表了長文進行回應，對製作公司所說的部分進行了反駁。
張太侑導演提到：「除了主演之外還有大量的演員、工作人員都參與了電視製作，但Victory Contents他們的薪資和勞務費是否支付了呢？包括我在內，攝影、武術、特效和剪輯師等工作人員的薪資和勞務費目前都還沒有支付，攝製組的三個月的薪資還是我代替支付的。之前曾有多次的口頭和書面溝通，但製作公司不誠懇的態度打破了雙方信任的關係。」
而製作公司指控超出預算的說法，張太侑導演進行了反駁，表示：「我並沒有決定製作費的權威，只是以導演的身份對製作優質的作品所需提出了請求而已，一直以來所要的不過是滿足科幻片的需求特效。但製作公司卻沒有經過協議的狀況下單方面刪掉特效核心部分也沒有搭建需要的攝影棚，而製作公司卻說成我是無理的要求？」
對於製作公司表明如果導演要求的作家不接受的話，就會辭職。張太侑導演也表示：「用了Victory Contents的作家，一開始是合作的氛圍。但後來沒有和我經過會議寫了2個月以上的劇本，站在導演的立場感受到了污辱感，但為了想要完成電視劇，一直堅持著拍攝。之後劇本流向變得很奇怪，不是作家的固執而是製作公司對劇本進行了干涉，修改了劇本產生了影響。我認為這樣子的劇本、製作方式，會讓我很難適當地把劇本的內容呈現出來。」
最後，張太侑導演提到：「包括我自己在內參加《四子》拍攝的工作人員名譽受到損害，到時我們將會招開記者見面會進行說明。」
《四子》由朴海鎮、NaNa、李己雨、郭時暘等人主演，是以100%事前製作的電視劇，此劇講述失去愛人的重案組刑警，意外遇上了性格迥異的四胞胎，而發生了一連串懸疑浪漫的推理故事。
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（圖：《四子》）
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